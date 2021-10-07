На Ставрополье заложили 1-й камень на месте строительства нового газоперерабатывающего комплекса

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Сегодня в г. Буденновске Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял участие в церемонии закладки первого камня строительства второй очереди газоперерабатывающей установки (ГПУ-2) на нефтехимическом заводе Ставролен.

Совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут составить порядка 300 млрд рублей.

Строительство ГПУ-2 позволит увеличить прием попутного нефтяного газа с месторождений Северного Каспия до 5 млрд куб. м в год, благодаря чему вырастет объем ценного сырья для пиролиза (этана и ШФЛУ), используемого Ставроленом для выпуска товарной продукции.

ГПУ-2 — это первый объект, который будет построен в рамках комплексной программы развития предприятия. В планах Компании увеличение производительности технологических установок пиролиза, а также объемов и ассортимента производимых полиэтилена и полипропилена.

Ожидается, что по итогам реализации комплексной программы развития Ставролена мощность по производству этилена вырастет с 350 до 420 тысяч тонн в год, полиэтилена — с 300 до 405 тысяч тонн, сополимерных марок полипропилена — с 80 до 120 тысяч тонн.

«Комплексная программа развития Ставролена является важным элементом нашей нефтехимической стратегии, базирующейся на собственном сырье, и эффективным инструментом монетизации газа Северного Каспия. Наращивание доли газа в добыче и развитие мощностей по его переработке полностью соответствует глобальному тренду энергетической трансформации и является частью климатической стратегии ЛУКОЙЛа. Совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут составить порядка 300 млрд рублей», — отметил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Отмечено, что для Ставропольского края реализация планов на Ставролене стратегически важна, это новые инвестиции, новые рабочие места, рост доходов бюджета. По итогам работы завода в нынешнем году прогнозируется поступление значительной суммы налогов в бюджеты всех уровней.

ООО «Ставролен» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») — один из крупнейших налогоплательщиков Ставропольского края и градообразующее предприятие Буденновска. Предприятие имеет стратегическое значение для стабильного развития экономики не только восточной зоны Ставрополья, но и всего края в целом.Ранее на его площадке Компания успешно реализовала крупный инвестиционный проект по запуску первого комплекса газоперерабатывающей установки мощностью 2,2 млрд куб. м в год по сырью, результатом чего стало обеспечение производства нефтехимической продукции (полиэтилена, полипропилена) из собственного углеводородного газового сырья. По итогам 2020 года предприятие показало исторически рекордную выработку этилена в 343 тыс. тонн. Производство полиэтилена составило 319 тыс. тонн, выпуск полипропилена составил 113 тыс. тонн. В 2021 году Ставролен произвел 8-миллионную тонну полиэтилена.