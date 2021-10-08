В Подмосковье открыта вторая очередь административно-производственного комплекса ГК «ССТ»

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30 сентября в городском округе Мытищи состоялась церемония открытия второй очереди административно-производственного комплекса ГК «ССТ». Производственные площади компании увеличились на 19 тысяч квадратных метров.

На предприятиях ГК «ССТ» локализовано производство ключевых компонентов промышленных систем электрообогрева. Группа входит в первую тройку мировых производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева и в пятерку мировых производителей гофрированных труб из нержавеющей стали.

Общая площадь нового корпуса составляет 19,4 тысяч квадратных метров. Более 70 процентов сотрудников предприятия — жители городского округа Мытищи. С введением второй очереди производства открываются ещё 565 новых рабочих мест.

«За последние пять лет параллельно создавались новые производственные мощности, патентовалась и разрабатывалась новая продукция, были сформированы четыре представительства: в Германии, Швейцарии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Строительство второй очереди — это завершение очередного инвестиционного цикла развития компании», — комментирует Михаил Струпинский, президент ГК «ССТ». Объем инвестиций в проект составил 875 миллионов рублей.

На мероприятии впервые широкой публике была представлена система контроля периметра «Трибоник» — новое направление ГК «ССТ». Другие решения компании вошли в арт-инсталляцию, которая включала нагревательные кабели, взрывозащищенное оборудования, гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали Stahlmann, электроустановочные изделия OneKeyElectro и другие продукты.