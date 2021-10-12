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Производство

Нижегородская компания «Окапол» запустила линию для выпуска плёнок и листов для термоформования

 © plastinfo.ru

Компания «Окапол» (г. Дзержинск) расширила ассортимент выпускаемой продукции плёнками и листами из полипропилена (ПП) и полистирола (ПС) для термоформования. Экструзионная линия была введена в строй на предприятии в июле 2021 года и предназначена для выпуска плёнок и листов, которые в дальнейшем используются в производства коррексов, ложементов, ланч-боксов и других видов упаковки продуктов питания.

В марте этого года специалисты в рамках выставки Cabex 2021 презентовали собственную технологию модификации полимеров, которая позволяет улучшить характеристики безгалогенных компаундов и оптимизировать рецептуру, а также увеличить производительность.

 © okapol.ru

Компания «ОКАПОЛ» занимается производством модификаторов и добавок для переработчиков пластмасс и производителей изделий из полимерных материалов. Её деятельность основана на технологиях производства модифицированных (привитых) термопластичных полиолефинов и продуктов на их основе в виде гранул и порошков, которые позволяют в широком спектре комбинировать основные потребительские характеристики конечной продукции из полимеров (ударопрочность, трудногорючесть, морозостойкость, абразивоустойчивость, химстойкость, барьерные свойства, совместимость и т. п.).
Источник: https://plastinfo.ru/information/news/48349_12.10.2021/

химическая промышленность, Нижегородская область, малый и средний бизнес
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