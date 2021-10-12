Нижегородская компания «Окапол» запустила линию для выпуска плёнок и листов для термоформования

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Компания «Окапол» (г. Дзержинск) расширила ассортимент выпускаемой продукции плёнками и листами из полипропилена (ПП) и полистирола (ПС) для термоформования. Экструзионная линия была введена в строй на предприятии в июле 2021 года и предназначена для выпуска плёнок и листов, которые в дальнейшем используются в производства коррексов, ложементов, ланч-боксов и других видов упаковки продуктов питания.

В марте этого года специалисты в рамках выставки Cabex 2021 презентовали собственную технологию модификации полимеров, которая позволяет улучшить характеристики безгалогенных компаундов и оптимизировать рецептуру, а также увеличить производительность.

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