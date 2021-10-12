Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном

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Крупнейший в России конноспортивный комплекс, вмещающий около 3 тыс. человек, открыли в Грозном. Новый ипподром, который не имеет аналогов в стране, будет носить имя ушедшего в 2020 году из жизни коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева.

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В новом объекте предусмотрен целый комплекс зданий и сооружений — ветеринарный пункт, конюшни различного профиля, ипподромное поле, тренировочный манеж, а также открытые и закрытые бассейны для лошадей. На базе комплекса также будет налажено и конепроизводство. А рядом с ним будет располагаться зона отдыха с водоемами для любителей рыбалки.

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