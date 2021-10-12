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Спортивные объекты

Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном

 © phototass4.cdnvideo.ru

Крупнейший в России конноспортивный комплекс, вмещающий около 3 тыс. человек, открыли в Грозном. Новый ипподром, который не имеет аналогов в стране, будет носить имя ушедшего в 2020 году из жизни коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева.

 © phototass2.cdnvideo.ru

В новом объекте предусмотрен целый комплекс зданий и сооружений — ветеринарный пункт, конюшни различного профиля, ипподромное поле, тренировочный манеж, а также открытые и закрытые бассейны для лошадей. На базе комплекса также будет налажено и конепроизводство. А рядом с ним будет располагаться зона отдыха с водоемами для любителей рыбалки.

 © phototass1.cdnvideo.ru

 © chechnyatoday.com

 © capost.media

 © s-cdn.sportbox.ru
Источник: https://tass.ru/obschestvo/12608771

спортивные объекты, Чечня
  • Slava Arister
    13.10.2100:17:29

    Чечня в последнее время здорово поднялась. Молодцы!

    #1241232
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