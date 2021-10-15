В Воронежской области открылся завод «Кун Восток» по производству сельскохозяйственной техники

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«Кун Восток» — первый российский завод профильной французской компании производящей прицепную и навесную сельскохозяйственную технику, а также кормосмесители и дисковые косилки.

Воронежское предприятие будет заниматься сборкой сельскохозяйственной техники «Кун» и наиболее востребованных у российских аграриев машин — зерновых и пропашных сеялок, почвообрабатывающих агрегатов, техники для опрыскивания, внесения удобрений и другой техники с использованием российских комплектующих.

Общий объем инвестиций в проект составил 3 млрд рублей, на сегодняшний день объем вложенных средств равен 380 млн рублей. В рамках проекта планируется создать 40-50 новых рабочих мест.

Производственная платформа завода составляет 3 линии с максимальной мощностью производства 500 машин в год.

Предприятие имеет склад хранения готовой продукции площадью 7 000 квадратных метров, склад хранения запасных частей на 5 тысяч паллетомест с использованием современных систем хранения и логистики запчастей, профессиональный учебный центр, демонстрационный зал с экспозицией, а также испытательный полигон для демонстрации техники в работе и реализации агропроектов.

© govvrn.ru

© govvrn.ru

https://www.kuhn.ru