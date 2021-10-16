В Никарагуа доставлена первая партия российской вакцины «Спутник Лайт»

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По сообщению российского посольства в Никарагуа, 16 октября 2021 года в государство в Центральной Америке прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 192 тыс. доз, которую в аэропорту Манагуа приняли высокопоставленные представители республики.

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Республике Никарагуа в мае 2021 года, а ранее, в феврале 2021 года в Никарагуа была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая была доставлена в Республику в начале мая 2021 года.

Ранее вакцина Спутник Лайт одобрена в следующих странах:

В апреле 2021 года в Республике Маврикий;

В июне 2021 года в Республике Конго и Монголии;

В августе 2021 года в Республике Филиппины;

В сентябре 2021 года в Республике Армения, Иране и Египте;

В начале октября в ОАЭ