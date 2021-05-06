В Никарагуа прибыла партия вакцины «Спутник V»

@NoticiaNica © clck.ru

В среду 5 мая 2021 года, партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Никарагуа. Самолет авиакомпании «Америджет» доставил в Никарагуа партию вакцины из России, 70.000 доз. Груз был доставлен в Манагуа, столицу Никарагуа. В ближайшее время ожидается поставка новых партий вакцины.

Официальные представители органов фармацевтического снабжения и регулирования Никарагуа и официальные представители от посольства России присутствовали в аэропорту Никарагуа при получении груза вакцин.

Новость дополняется

© clck.ru

@UVERenDavidTej1 © clck.ru

@noticiadenic © clck.ru

Видео

Видео прибытия вакцины www.youtube.com

3 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Таким образом, Никарагуа стала 6 страной Латинской Америки и 18-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V».

@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: