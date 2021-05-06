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Экспорт

В Никарагуа прибыла партия вакцины «Спутник V»

@NoticiaNica@NoticiaNica © clck.ru

В среду 5 мая 2021 года, партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Никарагуа. Самолет авиакомпании «Америджет» доставил в Никарагуа партию вакцины из России, 70.000 доз. Груз был доставлен в Манагуа, столицу Никарагуа. В ближайшее время ожидается поставка новых партий вакцины.

Официальные представители органов фармацевтического снабжения и регулирования Никарагуа и официальные представители от посольства России присутствовали в аэропорту Никарагуа при получении груза вакцин.

Новость дополняется

 © clck.ru

@UVERenDavidTej1@UVERenDavidTej1 © clck.ru

@noticiadenic@noticiadenic © clck.ru

Видео

Видео прибытия вакцины www.youtube.com

3 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Таким образом, Никарагуа стала 6 страной Латинской Америки и 18-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V».

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. https://twitter.com/confidencial_ni/status/1390078899179167751
  2. https://twitter.com/Revista23J/status/1390063097323343875
  3. https://twitter.com/noticiadenic/status/1390087022564552705
  4. https://twitter.com/Guardab18524183/status/1390021415890472960
  5. https://twitter.com/Yesenia_lopez83/status/1390003429444100098
  6. https://twitter.com/UVERenDavidTej1/status/1389998199235092482
  7. https://twitter.com/NoticiaNica/status/1389988268360429568
  8. https://twitter.com/JavierM_Monkey/status/1389994426639044609
  9. https://twitter.com/BetetaGaby/status/1389971655620009987
  10. https://twitter.com/dipebam/status/1389951520343527431
  11. https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115674-arriban-a-nicaragua-70-mil-dosis-de-vacunas-sputnik-v
  12. https://tn8.tv/nacionales/llegan-70-mil-dosis-vacuna-sputnik-v-nicaragua/
  13. https://nuevaya.com.ni/llegan-a-nicaragua-70-mil-dosis-de-vacunas-sputnik-v/
  14. twitter.com/sputnikvaccine,
  15. rdif.ru/fullNews/6350/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Никарагуа, covid-19
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    06.05.2120:31:32

    Хорошие партии: 50 тыс., 70 тыс.

    Так и надо. На хрена нам эта Европа сдалась? Пусть своим Файзером прививаются.

    Индийский двойной мутант подойдёт — вот и будем поглядеть, чья вакцина лучше.

    #1231710
  • Нет аватара termometrix
    06.05.2121:34:25

    Настоящий лидер мира

    Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что в современных условиях нужно думать не об извлечении максимальной прибыли, а об обеспечении безопасности людей. «Безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда выработается популяционный в самом широком смысле этого слова иммунитет», — подчеркнул глава государства.

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    #1231713
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.05.2121:37:19

      Увы. Это не оценят в мире.

      #1231714
    • Alex M Alex M
      06.05.2122:23:45

      Россия готова поддержать идею

      Кто изначально высказал подобную идею? Это оценят, мне кажется так

      #1231718
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