Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Точное время касания спускаемого аппарата корабля Союз МС-18 07:35:44 по московскому времени. «Казбеки» дома.

В самом начале дня Пересильд, Шипенко и Новицкий попрощались с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, перешли в корабль и закрыли люки.

Проверив герметичность люков и переодевшись в аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2», экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого «Союз» разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

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После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из «Союза» поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.

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