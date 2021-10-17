Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Точное время касания спускаемого аппарата корабля Союз МС-18 07:35:44 по московскому времени. «Казбеки» дома.
В самом начале дня Пересильд, Шипенко и Новицкий попрощались с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, перешли в корабль и закрыли люки.
Проверив герметичность люков и переодевшись в аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2», экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого «Союз» разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-30315369&id=456242676&hash=f04ba80ada612581
После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из «Союза» поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
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