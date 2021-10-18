ГМК «Норильский никель» запустил после модернизации Усть-Хантайскую ГЭС в Норильске

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ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, запустил после модернизации Усть-Хантайскую ГЭС в Норильске. Электростанция заработала на полную мощность после замены последнего, седьмого гидроагрегата. Уникальный проект модернизации самой северной ГЭС в России — очередной шаг «Норникеля» в реализации программы по обновлению энергетической инфраструктуры и выпуску углеродно-нейтральных металлов.

Модернизация позволила увеличить мощности и КПД станции, а главное — повысить надёжность работы как самой ГЭС, так и энергосистемы региона. Специалисты трудились в суровых климатических условиях Заполярья, на действующем объекте. Были использовали уникальные технологии и оборудование, изготовленное отечественными производителями.

«Модернизация энергосистемы — один из основных приоритетов для «Норникеля». Компания делает ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании», — прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

С 2012 г., когда компания приняла решение о масштабной реконструкции генерирующих мощностей Усть-Хантайской ГЭС, были полностью заменены семь гидроагрегатов. Был реконструирован машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления. Инвестиции в модернизацию генерирующего оборудования составили около 7,5 млрд руб.

Уникальность проведенных работ том, что они велись поэтапно, не влияя на устойчивость работы норильской энергосистемы. Модернизация позволила увеличить мощность Усть-Хантайской ГЭС с 441 МВт до 511 МВт, сделав ее, по сути, новым энергообъектом, отвечающим всем современным техническим и экологическим требованиям.

Именно обновление энергетических активов позволило «Норникелю» произвести первую партию углеродно-нейтрального никеля объемом 5000 тонн. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в реализацию программы по снижению парниковых газов. На данный момент первая партия углеродно-нейтральных никелевых катодов доставлена на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме и ожидает токенизации на платформе Atomyze. Пуск седьмого замененного гидроагрегата на ГЭС позволит нарастить объем выпускаемой углеродно-нейтральной продукции уже в этом году.

Справка

Усть-Хантайская ГЭС является структурным подразделением «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в группу «Норникель». Энергосистема региона территориально и технологически изолирована от единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования по надежности и стабильной работе. Семь замененных гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС отработали около 50 лет. Установленная мощность новых гидроагрегатов 73 МВт вместо старых 63 МВт. КПД нового оборудование приближается к 95%.