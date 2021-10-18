В Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В городе Светлом Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
ФОК с универсальным игровым залом предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, бадминтону. До конца года здесь будет обустроен скалодром. На первом этаже здания расположены спортивный зал, гардеробные и тренерские помещения, медкабинет, а также технические и бытовые помещения. На втором этаже — холл, трибуны для зрителей, тренажерный зал, гардеробные с душевыми, тренерская и кабинеты администрации.
Общий объем финансирования строительства ФОКа составил 127,9 млн рублей.
Источник: https://gov39.ru/press/300495/
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