В Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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В городе Светлом Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

ФОК с универсальным игровым залом предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, бадминтону. До конца года здесь будет обустроен скалодром. На первом этаже здания расположены спортивный зал, гардеробные и тренерские помещения, медкабинет, а также технические и бытовые помещения. На втором этаже — холл, трибуны для зрителей, тренажерный зал, гардеробные с душевыми, тренерская и кабинеты администрации.

Общий объем финансирования строительства ФОКа составил 127,9 млн рублей.