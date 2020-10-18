Краснодарский ЮЗТС изготовил станок для предприятия судостроительной отрасли

Токарно-карусельный станок с ЧПУ производства ЮЗТС © uzts-sedin.com

На Южном заводе тяжелого станкостроения изготовлен станок повышенного класса точности для завода «Звезда-редуктор» (Санкт-Петербург). Предприятие выпускает редукторы и корпусные детали для судостроения.

Токарно-карусельный станок укомплектован современным устройством ЧПУ и предназначен для обработки сложных деталей диаметром до 1, 6, высотой до 1 метра и массой до 6 тонн. Оборудование оснащено устройством измерения инструмента в автоматическом цикле, системой подачи охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания и кабинетным ограждением. По словам изготовителей, станок отличается долговечностью и надежностью.

ЮЗТС был создан пять лет назад на базе легендарного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров, в том числе и инновационный обрабатывающий центр VC32 Gantry Machine.

Обрабатывающий центр VC32 Gantry Machine на стендe в сборочном цехе ЮЗТС © uzts-sedin.com

Продукция завода востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию.

Предприятие сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом. Продукция ЮЗТС поставляется предприятиям Урала, Сибири, Центральной России, а также Кубы, Латвии, Румынии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.