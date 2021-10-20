Еще один новый «Адмирал» поступил в Иваново

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Как мы сообщали ранее, всего в этом году троллейбусное депо в Иванове должно пополниться 8 единицами новой техники. 18 октября, в областной центр прибыл последний в этой партии, восьмой «Адмирал».

Оценить преимущества современной техники теперь смогут не только пассажиры 4-го и 6-го городских маршрутов. Все недавно поступившие машины будут работать на 5-м маршруте.

Троллейбусы изготовлены специально для Иванова на заводе-производителе в городе Энгельс Саратовской области. 4 новых «Адмирала» уже курсируют по городу. После оформления страховки и проведения технического обслуживания остальные троллейбусы постепенно выйдут на линию.

Напомним, обновление ивановского троллейбусного парка стало возможным благодаря соглашению с Министерством транспорта России. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Иваново поступил 31 новый троллейбус марки «Адмирал».