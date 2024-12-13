В Рязань поступили 5 новых низкопольных троллейбусов «Адмирал»

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В Рязань поступили пять новых низкопольных троллейбусов «Адмирал».

Все машины оснащены климат-контролем и автономным ходом на 20 километров. Троллейбусы уже подготовлены к работе и в скором времени выйдут на городские линии.

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