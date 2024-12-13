стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 13 декабря 2024, 14:40 Транспорт, спецтехника и логистика

В Рязань поступили 5 новых низкопольных троллейбусов «Адмирал»

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © 40a.media

В Рязань поступили пять новых низкопольных троллейбусов «Адмирал».

Все машины оснащены климат-контролем и автономным ходом на 20 километров. Троллейбусы уже подготовлены к работе и в скором времени выйдут на городские линии.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://40a.media/novosti/transport...yh-nizkopolnyh-trollejbusov-admiral

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


троллейбус «Адмирал»
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,