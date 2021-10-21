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Певек расположен на Чукотке, на берегу Северного Ледовитого океана. Вокруг — промёрзшая тундра, из города на Большую землю можно попасть только на самолёте или Северным Морским путём. Местность вокруг богата золотоносными месторождениями.

В Певеке проживает менее 5 тысяч человек, но именно здесь установлена единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Большую часть года здесь отрицательные температуры, иногда мороз достигает -45°С, а ветер может неделями дуть со скоростью до 40 м/с.

1. История Певека начинается в 1933 году, когда прямо на берегу провели первое партийное собрание и будущий город назначили главным поселением Чаунского района Чукотки. Весь только что назначенный районный центр состоял из одного домика, землянки и двух яранг.

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2. За несколько последующих лет в районе провели геологические экспедиции, нашли сразу несколько месторождений золота, олова, ртути и других полезных ископаемых. В Певеке стали появляться жилые дома, началось строительство порта для доставки оборудования и отправки грузов.

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3. Место для порта выбрано из-за удачного расположения — в Певеке есть естественная глубокая бухта, в которой удобно расположить пристань. В результате порт Певека стал самым крупным транспортным и перевалочным узлом в округе.

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4. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Проект начали разрабатывать в 2007 году, запустили ПАТЭС в мае 2020 года. «Академик Ломоносов» — уникальная станция с плавучим энергоблоком, который обеспечивает город и соседние посёлки теплом и электричеством. При необходимости ПАТЭС может обеспечивать электричеством и теплом город населением более 100 тысяч человек.

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5. В ПАТЭС «Академик Ломоносов» два энергоблока, две паротурбинные установки, жилой блок для персонала на корме. Энергоблоки разработаны на основе установок атомных ледоколов. Станцию обслуживает персонал из 70 человек.

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6. Раньше Певек получал энергию с Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, но после установки ПАТЭС в порту необходимость в них отпала. Чаунскую ТЭЦ планируется вывести из эксплуатации, как только построят новую ТЭЦ, которая будет работать в паре с ПАТЭС — для подстраховки. Сейчас ПАТЭС обеспечивает около 20% энергопотребления района, но по мере вывода энергоблоков Билибинской АЭС из эксплуатации, станет основным источником электроснабжения Чукотки.

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7. Специально для размещения, безопасной стоянки и связи ПАТЭС с объектами на берегу были построены далеко выступающие в море гидротехнические сооружения.

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8. «Академик Ломоносов» — несамоходное судно и для его транспортировки используют буксиры. Сейчас корпус надежно пришвартован к пристани.

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9. Часть города расположена рядом с портовыми сооружениями, остальные — с другой стороны бухты, ближе к сопкам.

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10. Морской торговый порт Певек — самый северный порт России. Сюда доставляют генгруз, топливо для перегрузки и отправки дальше по Северному Морскому пути, а отсюда вывозят руду и металл. На Чукотке добывают 24 тонны золота в год.

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11. В порт могут заходить любые морские суда с осадкой до 13 метров, а швартуются к причалу суда с осадкой до 9,3 м. Это крупнейший морской порт на Чукотке, в котором после открытия и развития месторождений увеличивается грузооборот. Со временем планируют провести разведку нефтегазовых запасов прибрежной шельфовой зоны — тогда на базе порта Певек будет создан полноценный нефтегазовый комплекс с транспортным терминалом.

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12. Сухогруз «Турухан», на который загружены мешки с флотоконцентратом. В каждом мешке более тонны концентрата, в котором содержится до 70 грамм золота. Концентрат отправляют на переработку в гидрометаллургические комбинаты, где из него получают очищенное золото.

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13. Микрорайон «Коса» расположен рядом с портом.

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14. В Певеке в самые активные годы проживало до 13 тысяч человек, но с 1992 года начался отток населения — закрывались добывающие предприятия, стало невыгодно возить отсюда олово, люди уезжали в другие города и регионы. С 2002 года население ни разу не превышало 5 тысяч человек. Поэтому часть домов оказалась заброшенной.

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15. Похожая ситуация и на всей Чукотке — на месторождениях быстро появляются рабочие городки, но как только добыча прекращается — люди уезжают целыми посёлками. Население в Певеке удерживается за счет работы в порту и на многочисленных месторождениях в округе. Но в состав города входит несколько посёлков, которые сейчас находятся в стадии ликвидации.

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16. Центр Певека. Здесь расположены административные здания, кинотеатр. Жилых домов на косе почти не осталось.

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17. Памятник Ленину. Слева — здание Геолого-разведывательной экспедиции, по центру — школа искусств, справа — администрация Чаунского МО. На заднем плане — здание Ростелекома, хотя здесь до сих пор нет быстрого интернета. Доступ к телевидению и интернету — только через спутник, так как Певек с «большой землёй» не соединён ни одним проводом. Сейчас разрабатывают проект прокладки оптоволокна по севморпути.

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18. Улица Полярная.

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19. Надпись «Певек самый северный город России» на здании администрации. Годы и суровый климат не пощадили ни надпись, ни само здание.

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20. Центральная площадь Певека. Здесь находится единственный городской фонтан — пожалуй, самый северный фонтан России. По понятным причинам, большую часть года он не работает.

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21. Среднегодовая температура в Певеке -10,4 °C. Самый теплый месяц — июль, когда температура днем достигает +10…+11 °C. Но были в истории и действительно жаркие дни, когда воздух прогревался почти до 30 °C — но это абсолютный максимум. Средняя температура зимой −22…−27 °C, но иногда опускается до -45 °C. Главная опасность — сильный ветер «Южак», который может держаться несколько недель и достигать скорости до 40 м/с с порывами до 50-70 м/с.

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22. Самая значимая промышленность в Чаунском районе — добыча драгоценных металлов. До 70% всех полезных ископаемых составляет золото в россыпном виде и коренных месторождениях. Во время войны здесь же добывали олово, но со временем его перевозка стала невыгодна. Кроме того, в Чаунском районе есть ртуть, серебро, уран.

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23. 5-й микрорайон. Первыми зданиями Певека были культбаза со школой и медицинским пунктом, а также несколько домов круглой формы, которые напоминали яранги. Эти постройки называли «домики Свиньина» — по фамилии разработчика конструкции. В таких круглых домах размещалась библиотека, радиостанция, школа. Со временем город начал разрастаться — первые двухэтажные здания были построены в 1943 году. Сегодня большинство жилых домов — пятиэтажные.

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24. Школа и детский сад «Золотой Ключик».

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25. Новые дома в Певеке яркие, цветные и расположены так, чтобы хоть немного защитить дворы от порывов «Южака».

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26. Небольшой парк с лавочками. В обычном городе территорию засадили бы деревьями и кустарником, но в Певеке такая растительность не приживается из-за морозов и ветров. Во всем городе нет ни одного дерева, лето короткое и суровое.

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27. Вокруг Певека на многие сотни километров расстилается тундра. По суше можно добраться только до города Билибино и нескольких шахтерских поселков, откуда в порт доставляют руду для отправки морским путем.

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28. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

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29. Чаунская центральная районная больница.

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30. Причал нефтебазы.

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31. Танкер-дальневосточник «Андрей Первозванный».

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32. В районе Певека расположены стратегически важные месторождения золота и олова, поэтому поселок в военное время считали секретным и не указывали на картах. Даже указ о преобразовании населенного пункта в поселок городского типа был с грифом «Секретно».

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33. Все крупные грузы доставляют в Певек морем. Так сюда попадают автомобили, оборудование, бытовая техника. Для мелких грузов и почты используют аэропорт, из которого предусмотрены постоянные рейсы в Магадан, Анадырь и Якутск. Из-за реконструкции ВПП в Москву можно добраться только с пересадкой.

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34. В 1976 году Певек даже входил в число 100 лучших городов страны.

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35. Новые дома в Певеке построены на сваях — чтобы между перекрытием первого этажа и грунтом оставалось пространство. Делается это для того, чтобы грунт проветривался и не оттаивал от тепла жилых помещений, иначе здание может «поплыть».

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36. Сухогруз «Турухан».

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37. Микрорайон «Геолог».

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38. ПАТЭС «Академик Ломоносов» обеспечивает электроэнергией не только Певек, но и многочисленные горнорудные компании, которые работают в Чаунском районе Чукотки.

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39. «Академик Ломоносов» — уникальный проект, который дал старт строительству больших плавучих атомных электростанций. Сейчас разрабатывается проект оптимизированного энергоблока, который увеличит мощность в 1,5 раза, а одной одной загрузки ядерного топлива будет хватать на 10 лет. Вторым поколением ПАТЭС уже заинтересовались покупатели из Латинской Америки, Африки и Азии.

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40. Порт Певека открыт для захода судов в период летней навигации с начала июля по конец октября. В благоприятные годы возможно прибытие судов без ледокольного сопровождения. Если год холодный, перед грузовыми судами проходят ледоколы.

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