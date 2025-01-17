Плавучая атомная теплоэлектростанция выработала первый миллиард киловатт-часов для Чукотки

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Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») выработала для изолированной сети Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского АО первый миллиард киловатт-часов.

В настоящее время доля генерации плавучей атомной теплоэлектростанции в Чаун-Билибинском (охватывает западную Чукотку и пос. Черский в Якутии) энергоузле Чукотки превышает 60%. ПАТЭС ежегодно наращивает выработку и в каждом из последних прошедших годов перевыполняла государственное задание ФАС.

Для ПАТЭС минувший год стал знаковым — успешно завершилась первая в истории станции топливная кампания. В условиях Арктики — это вызов, и мы с ним справились. Этот успех я связываю, в первую очередь, с эффективным планированием работ и слаженной работой всего персонала станции. Одна из особенностей нашей работы заключается в том, что часть персонала трудится вахтовым методом, другая его часть находится за 5 000 км на «континентальной» части России, а третья — постоянно пребывает в Певеке. Надо отметить, что нестандартность подходов в работе является неотъемлемым спутником проекта ПАТЭС с самого его основания. Благодаря профессионализму и высокому потенциалу сотрудников, силе и неоценимому вкладу каждого, командной работе и взаимодействию достигаются производственные высоты", — заявила Наталья Тарасова, заместитель директора по управлению персоналом ПАТЭС.

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