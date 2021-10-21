© gudok.ru

«Открылось движение поездов по первому главному пути нового моста через Оку в Серпухове, расположенного на участке Серпухов-Тарусская 105 км Курского направления МЖД. Накануне железнодорожники завершили замену четвертого старого пролетного строения. Высота моста в судоходной части — 21 метр. Длина каждого пролетного строения 110 метров, вес 586 тонн», — говорится в соотщении.

Работы по замене четвертого пролета проводились в течение 10 дней — с 10 по 20 октября.Установка пролетных строений моста велась методом поперечной надвижки — старый пролет был демонтирован, а на его место с помощью автомобильных кранов и заранее построенных накаточных путей надвинут новый, который был собран на стапелях стройплощадки в непосредственной близости от моста. На новом мосту железнодорожники уложили пути и обновили контактную сеть. В результате все 4 пролетных строения моста, по которым проходит первый главный путь, а поезда следуют из Москвы до Тулы, обновлены.

Кроме того, на расстоянии 50 м от моста под железнодорожной насыпью уложена водопропускная труба со шлюзом для предотвращения затопления при паводке близлежащей территории с населенными пунктами, расположенными в 500 м от моста.В настоящее время возводятся специальные вспомогательные сооружения, предназначенные для сборки из металлоконструкций и установки пролетных строений на втором главном пути.

Здесь также предстоит заменить 4 пролетных строения. Все работы по обновлению моста планируется завершить в 2025 году."В границах Мосузла на всех 9 радиальных направлениях Московской железной дороги одновременно ведется реконструкция и строительство еще около 30 искусственных сооружений.

Так, для запуска новых линий МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная» уже сейчас проводятся масштабные работы на мосту через реку Яуза и еще 5 путепроводах Горьковского направления, на Киевском — построены путепроводы через Минское шоссе, три моста через реки Сетунь, Ликова, Незнайка. Для запуска МЦД-3 будут реконструированы 4 путепровода и тоннель", — отметил начальник Московской магистрали Михаил Глазков.