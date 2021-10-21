Компания QTECH начала выпуск сетевых видеокамер новой модели

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Разработка видеокамер в собственных R&D центрах и их производство в России — это одно из приоритетных направлений деятельности компании QTECH. Большой опыт работы на рынке видеонаблюдения, понимание потребностей и современная производственная база позволяют нам выпускать востребованную продукцию.

На сегодняшний день QTECH уделяет основное внимание выпуску IP видеокамер, являющихся результатом собственных разработок, реализованных с помощью новейшей элементной базы и эксклюзивного ПО. Ведется разработка IP видеокамер серии QVC-MiR на импортных процессорах и на процессорах российского производства.

Наши разработчики закладывают в функционал IP-видеокамер только актуальные на сегодня опции, отсекая лишнее и фокусируясь на критически важных функциях, например:

удобстве управления настройками камер через WEB интерфейс;

надежной передаче медиа потоков по RTSP;

качественной реализации ONVIF.

QTECH ведет работу, чтобы доля российских электронных компонентов была максимальной. Тесное сотрудничество с ведущими отечественными производителями улучшает и развивает эту важную отрасль экономики. Надеемся, что усилия QTECH станут фундаментом для построения целой индустрии по производству качественных и недорогих российских видеокамер.

Переход на компонентную базу от российских производителей и увеличение доли локализации производства состоит из целого комплекса мероприятий:

поиск и заключение договоренности с отечественными производителями компонентов: ЭКБ (электронно-компонентная база), оптические модули, корпусы, печатные платы;

проведение совместной работы с производителями ЭКБ по снижению стоимости и повышению конкурентоспособности продукции QTECH;

развитие отношений с ведущими холдингами по производству оптики для разработки объективов, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами по стоимости, характеристикам и качеству;

оформление конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. В объем конструкторской документации входят: чертежи для производства, схемы, спецификации, руководство по эксплуатации, паспорта.

подготовка к включению продукции в единый реестр РРП;

проведение переговоров с нашими постоянными производственными площадками по срокам изготовления, стоимости и качеству производимых IP видеокамер.

Наряду с подготовкой аппаратной части камер, разрабатывается программное обеспечение, которое соответствует самым современным стандартам. Собственный софт делает работу камеры стабильной и дает практически безграничные возможности по кастомизации под требования клиентов и доработке функционала. Весь пул используемых протоколов отвечает международным стандартам (ONVIF, RTSP и т. д. ). WEB интерфейс отличается удобством в использовании и интуитивно-понятен любому пользователю.

QTECH не ждет лучших времен, а уже сегодня работает на результат, внося свою посильную лепту в развитие экономики России.

QVC-MiR203

Купольная уличная вандалостойкая IP-видеокамера 2 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.6, дальность ИК подсветки 30 м, IP66, IK10, MicroSD карты до 256 Гб, -40°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12 В DC

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QVC-MiR502

Купольная уличная вандалостойкая IP-видеокамера 5 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.6, дальность ИК подсветки 30 м, IP66, IK04, MicroSD карты до 256 Гб, -40°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12 В DC

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QVC-MiR803

Купольная уличная вандалостойкая IP-видеокамера 8 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.6, дальность ИК подсветки 30 м, IP66, IK10, MicroSD карты до 256 Гб, -40°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12 В DC

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QVC-MiR201

Цилиндрическая уличная вандалостойкая IP-видеокамера 2 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.6, дальность ИК подсветки 30 м, IP66, IK04, MicroSD карты до 256 Гб, -40°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12 В DC

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QVC-MiR501

Цилиндрическая уличная вандалостойкая IP-видеокамера 5 Мп, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.6, дальность ИК подсветки 30 м, IP66, IK04, MicroSD карты до 256 Гб, -40°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12 В DC

© www.qtech.ru