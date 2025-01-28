НПО «ЦНИИТМАШ» наладило выпуск комплектующих изделий для вспомогательных узлов машинных залов АЭС

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Благодаря приобретению нового оборудования и переходу от опытного производства к серийному выпуску продукции локализация выросла с 40% до 95%.

Общие инвестиции московского «Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения» составили 278 млн рублей, из которых 222 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

На новом оборудовании ЦНИИТМАШ (входит в Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») производит комплектующие для вспомогательного оборудования АЭС — корпуса фильтров предочистки, закладные части для крепления турбины и конденсаторов энергоблоков, системы замкнутого контура охлаждения, системы шариковой очистки, емкостное и специальное оборудование, контейнеры и боксы, водоструйные насосы и другие.

В производстве оборудования машинных залов АЭС была свободная ниша, которую мы сейчас планируем занять, выпуская комплектующие для самых современных строящихся атомных станций, рассказал генеральный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов.

«Приобретенное за средства займа Фонда развития промышленности оборудование позволило нам сформировать единую технологическую цепочку производства заготовок и нестандартных изделий, изготавливая их по разработанной собственными силами конструкторской документации».

По оценкам компании, в связи с расширением программы строительства атомных станций на отечественном рынке комплектующих изделий для вспомогательных узлов машинных залов АЭС возникли еще незакрытые поставщиками дополнительные потребности в размере 21% рынка. После выхода на проектную мощность предприятие планирует занять до 24% рынка, частично закрыв новые потребности и потеснив импорт.

ЦНИИТМАШ поставляет часть комплектующих для машинных залов четырех энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции и планирует принять участие в конкурсах на поставку оборудования для других АЭС, которые «Росатом» строит за рубежом, в том числе для проекта атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане.

В 2024 году предприятие получило второй льготный заем ФРП в размере 99 млн рублей на организацию производства деталей турбогенераторов для газовых, тепловых и атомных электростанций мощностью от 32 МВт по не имеющей аналогов в России технологии. Серийный выпуск продукции запланирован на 2026 год

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