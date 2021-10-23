В Приморском районе Санкт-Петербурга открылся новый детский сад
Трехэтажное здание общей площадью 3,6 тыс. кв. м построено RBI на территории второй очереди жилого комплекса Ultra City. Новый садик на проспекте Королева рассчитан на 151 место.
В детском саду семь групп для малышей в возрасте от 1 до 7 лет, численность каждой — 20-25 человек. Групповая ячейка разделена на игровую, спальную, буфетную, туалетную и раздевальную зоны.
В здании также разместились медицинский блок с приёмной, медицинским и процедурным кабинетами; кабинет логопеда; пищеблок. На втором этаже разместились кружковые кабинеты и прачечная. На третьем — залы для занятий физкультурой и музыкой.
Источник: https://www.bn.ru/gazeta/news/266595/
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