СТМ передал РЖД три снегоуборочных поезда ПСС-1К

© sinaratm.ru

Группа РПМ (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») успешно завершила приемо-сдаточные испытания и передала в адрес ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) три снегоуборочных самоходных поезда ПСС-1К. Ранее в 2021 году «Ремпутьмаш» уже поставил РЖД девять поездов аналогичной конструкции (в декабре планируется передать еще один ПСС-1К, таким образом контракт на поставку данных машин в 2021 году будет закрыт).

Снегоуборочные поезда прошли визуальный контроль, проверку рабочих органов и всех систем безопасности, тормозного оборудования, связи и прочего. Ходовые испытания на территории завода также завершены с подтверждением всех необходимых параметров.

Новые поезда отправлены для уборки снега на Западно-Сибирскую железную дорогу."По итогам 2020 года Верещагинский завод «Ремпутьмаш», как участник корпоративной программы СТМ по повышению эффективности производства и Нацпроекта по повышению производительности труда, достиг впечатляющих результатов, смог значительно сократить время на изготовление поезда и повысить качество сборки. Так, мы смогли сократить цикл изготовления поездов на 30%, снизить трудоемкость на 15%, в целом повысить качество и надежность выпускаемых поездов", — прокомментировал генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона «Путевая техника» СТМ Кирилл Эпштейн.Поезд ПСС-1К производится на Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» и используется для очистки от снега железнодорожных путей, в том числе стрелочных переводов и горловин, погрузки снега в собственный кузов с последующей выгрузкой в отведенных местах.

Снегоуборочный поезд ПСС-1К состоит из головной машины, двух промежуточных и одного концевого полувагона, тягово-энергетической секции ТЭС. Максимальная ширина очищаемой полосы снега ротором-питателем 2,4 метра, а с открытыми боковыми крыльями — 5,3 метра, максимальная высота очищаемого слоя снега составляет 0,8 метра. Максимальная вместимость всего поезда составляет 460 кубометров снега, а максимальная грузоподъемность — 180 тонн. Расчетная производительность ротора-питателя — до 1200 кубометров в час.

Верещагинский завод — бесспорный лидер в России по производству снегоуборочных поездов, особенно востребованных для работы в заснеженных регионах России. ПСС-1К выпускаются на предприятии с 2013 года. В общей сложности завод изготовил 167 единиц этой техники. За восьмилетнюю историю выпуска в конструкцию внесены доработки, обеспечивающие наиболее эффективную эксплуатацию техники.