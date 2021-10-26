Трубодеталь запустила установку по разделению попутного нефтяного газа на полезные фракции

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Челябинский завод «Трубодеталь», входящий в «ОМК», изготовил первую в России блочно-модульную установку по разделению попутного нефтяного газа (блок отбензинивания газа, БлОГ). Установка, разработанная сотрудниками МГТУ им. Баумана и Научно-технического центра «Газпром нефти» совместно с инженерами ОМК, прошла испытания и запущена в промышленную эксплуатацию на Царичанском месторождении, разработку которого ведет компания «Газпромнефть-Оренбург».

Установка позволяет нефтепромысловым компаниям отказаться от сжигания сырого попутного газа, пустив его в максимальную переработку непосредственно на месторождении.

Охлажденный и очищенный от механических примесей и водяных паров газ делится на полезные фракции — газовый бензин и метан. БлОГ позволяет извлекать из попутного нефтяного газа до 5,2 тысяч тонн стабильного газового конденсата ежегодно, а также на 7% сокращает выбросы углекислого газа на объектах подготовки нефти и газа.

Осушенный отбензиненный газ направляют в качестве моторного топлива на энергоцентр установки подготовки нефти. Установка БлОГ позволяет вернуть в нефть целевые компоненты, которые теряются с попутным нефтяным газом, при этом повышая массовый поток товарного продукта на сдачу в нефтепровод на 1,5 процента. Конструктивные решения установки позволяют повысить на 10 процентов ее энергоэффективность, снизить ее габариты, а также обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление потока через БлОГ.

Сама установка представляет собой блочный модуль размерами 9 на 12 метров и общим весом 80 тонн, легко перемещается с помощью трейлеров. Ее можно оперативно смонтировать непосредственно на месторождении. БлОГ работает в автоматическом режиме с минимальным участием операторов. Управление и мониторинг производят из центрального диспетчерского пункта.

«Проблема утилизации попутного нефтяного газа — одна из наиболее острых в нефтегазовой отрасли, особенно в России. Наша страна, к сожалению, является лидером по количеству попутного газа, который попросту сгорает в факелах, тогда как на Западе научились превращать его в топливо. Факелы являются неотъемлемыми спутниками наших нефтяных промыслов, что влечет за собой серьезные экологические проблемы, поскольку сжигание попутного нефтяного газа сопровождается выбросом большого объема вредных веществ: продуктов неполного горения газа, углекислого газа и сернистых соединений. Произведенный нами БлОГ позволяет проводить процесс добычи нефти без вредных выбросов в атмосферу продуктов горения. Кроме того, вырабатывает дополнительное топливо для установок, а значит снижает стоимость процесса нефтедобычи. А также повышает качество продукта», — отметил управляющий директор челябинского завода ОМК Александр Ващенко.