Автопарк лесоохраны Хабаровского края получил 27 единиц техники
Автопарк лесоохраны Хабаровского края получил 27 единиц техники.
На базе «Восточного лесного хозяйства» в п.Корфовском сотрудникам краевой лесоохраны передана партия новой техники. Это 10 тягачей «Урал» Next 5453PX, 10 полуприцепов, семь пожарных автоцистерн АЦ-2,0-40 на базе автомобиля ГАЗ-33086.
Они пополнят автопарк Аванского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского, Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.
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