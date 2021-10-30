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Транспорт и логистика

Автопарк лесоохраны Хабаровского края получил 27 единиц техники

Автопарк лесоохраны Хабаровского края получил 27 единиц техники.

На базе «Восточного лесного хозяйства» в п.Корфовском сотрудникам краевой лесоохраны передана партия новой техники. Это 10 тягачей «Урал» Next 5453PX, 10 полуприцепов, семь пожарных автоцистерн АЦ-2,0-40 на базе автомобиля ГАЗ-33086.

 © vk.com

 © khabkrai.ru

Они пополнят автопарк Аванского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского, Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

 © khabkrai.ru

 © khabkrai.ru
Источник: https://vk.com/newstodayrussia?w=wall-125425526_9132

Россия, Хабаровский Край, ГАЗ, Урал, Лесная Охрана, Пожарная Охрана
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