В Челябинске открыли для прогулок новый участок набережной реки Миасс

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Новая набережная, расположенная от парковки ТЦ «Набережный» до пешеходного моста через реку, стала продолжением набережной у филармонии, которую открыли в начале осени. С одного объекта на другой можно попасть по пешеходному мосту. Кстати, в отличие от набережной у филармонии, на этом объекте нет детских площадок и различных ярких форм, однако местные жители гуляют там с удовольствием. Через реку открывается шикарный вид на общественное пространство возле филармонии. Берег реки у недостроенного конгресс-хола «Крылья» облицевали камнем, вдоль воды установили скамейки и высадили деревья.

Отметим, подрядчик — хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» — планировал завершить работы в середине ноября. Однако успел выполнить их раньше срока.

Напомним, эта набережная стала третьим участком у реки Миасс, который благоустроили в этом году. Самым первым, еще в августе, запустили общественное пространство у КРК «Мегаполис».

© media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

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