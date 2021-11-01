Военно-морской Флот России пополнил водолазный катер проекта 23040.

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30 октября, в День моряка-надводника и 325-ю годовщину со дня образования ВМФ России в городе Северодвинске состоялся торжественный подъём флага на новом рейдовом водолазном катере «Владимир Тимофеев» аварийно-спасательного отряда Северного флота, приписанного к Беломорской военно-морской базе.

От себя добавлю. Это 24-й катер проекта 23040, построенный в городе Бор, Нижегородской области, на заводе Нижегородский теплоход. Он завершает собой серию данных катеров.