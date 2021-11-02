Зеленодольский завод заложил многофункциональное арктическое аварийно-спасательное судно
29 октября 2021 года Зеленодольский завод им. А.М. Горького заложил многофункциональное арктическое аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07, сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.
Заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Федерального Агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.
Концепт-проект и проектная документация судна в постройке разработаны Морским Инженерным Бюро.
Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 с высоким ледовым классом, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака, носовым расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, с дизель-электрической энергетической установкой, c двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками суммарной мощностью 4 МВт и двумя носовыми подруливающими устройствами имеет следующие характеристики:
Длина габаритная — около 73,0 м;
Длина между перпендикулярами — 64,40 м;
Ширина габаритная — около 16,60 м;
Ширина по КВЛ — 15,50 м;
Осадка по КВЛ — 4,5 м;
Рабочие осадки — 4,0-5,1 м;
Скорость на полном ходу — 15 узл.;
Автономность — 20 суток;
Тяговое усилие на швартовах — около 70 т.
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