Краснодарский ЮЗТС изготовил крупный обрабатывающий центр для концерна «Океанприбор»

Обрабатывающий центр VC32 Gantry Machine готов к испытаниям © uzts-sedin.com

На Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) успешно завершились испытания обрабатывающего центра модели VC 32 Gantry Machine. Оборудование в рамках госконтракта приобрел концерн «Океанприбор», объединяющий научный и производственный потенциал страны в области гидроакустики.

Оборудование серии VC Gantry Machine предназначено для высокоточной обработки крупногабаритных деталей особо сложной формы, используемых в авиакосмической промышленности, судостроении, энергомашиностроении, атомной энергетике и других отраслях. Вес обрабатываемых деталей может составлять до 50 тонн. На нем можно изготавливать, к примеру, элементы реакторов атомных станций и гребные винты морских судов.

Центр, вес которого превышает 80 тонн, оснащен многоосевой системой ЧПУ и заменяет сразу несколько станков. Оборудование подобного уровня ранее не производилось не только на заводе, но и на территории всего бывшего Союза. В 2021 году VC 32 Gantry Machine был присужден знак качества «Сделано на Кубани».

Обрабатывающий центр VC32 Gantry Machine в сборочном цехе ЮЗТС © uzts-sedin.com

Испытания обрабатывающего центра VC32 Gantry Machine в сборочном цехе ЮЗТС © uzts-sedin.com

ЮЗТС был создан пять лет назад на базе легендарного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров. Предприятие сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом.

Видео с испытаний токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра VC32 Gantry Machine производства ЮЗТС для концерна «Океанприбор»: ©Видео с youtube.com