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Медучреждения

В Нижневартовске открыли новый корпус окружной больницы

 © i.ytimg.com

Видеорепортаж

В Нижневартовске открыли новый корпус окружной клинической больницы. Сюда планируют перевести часть пациентов ковидного госпиталя, которые находятся на стадии выздоровления. Палаты корпуса оснащены всем необходимым для лечения.

Между тем, в больнице, как и везде в округе, продолжают оказывать и плановую помощь. В день здесь проводят до 100 операций. В этом существенное отличие от первой волны пандемии. Тогда главные усилия были брошены на борьбу с вирусом. Медики надеются, что число заболевших стремительно расти не будет, это позволит работать в существующем режиме.

 © vademec.ru

Новый больничный комплекс в Нижневартовске на 1100 коек
Источник: https://ugra-tv.ru/news/zdorove/v_n...li_novyy_korpus_okruzhnoy_bolnitsy/

ХМАО, новое медучреждение, модернзация здравоохранения, коронавирус, covid-19
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