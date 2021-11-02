В Нижневартовске открыли новый корпус окружной больницы
В Нижневартовске открыли новый корпус окружной клинической больницы. Сюда планируют перевести часть пациентов ковидного госпиталя, которые находятся на стадии выздоровления. Палаты корпуса оснащены всем необходимым для лечения.
Между тем, в больнице, как и везде в округе, продолжают оказывать и плановую помощь. В день здесь проводят до 100 операций. В этом существенное отличие от первой волны пандемии. Тогда главные усилия были брошены на борьбу с вирусом. Медики надеются, что число заболевших стремительно расти не будет, это позволит работать в существующем режиме.
Новый больничный комплекс в Нижневартовске на 1100 коек
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