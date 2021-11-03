Российская технологическая компания KARNEEV представила новый флагман отечественного рынка тепловизоров. Оборудование обладает повышенной отказоустойчивостью, необходимой для промышленных объектов критически важной инфраструктуры. В его создание KARNEEV инвестировал порядка 100 тысяч долларов США. Разработкой уже заинтересовались атомные и нефтегазовые структуры, морские порты и аэропорты.

© www.karneev.com

Разработчик высокотехнологичного оборудования круглосуточного наблюдения KARNEEV SYSTEMS представил уникальный для российского рынка тепловизионный комплекс KARNEEV KS M-230. Он представляет собой тепловизор с 9-кратным оптическим увеличением и максимальным фокусным расстоянием 230 мм, мощную видеокамеру с 50-кратным зумом и оптической стабилизацией и лазерный дальномер для определения дальности до объекта наблюдения на расстоянии до 20 километров.

«В тепловизор внедрены современные алгоритмы обработки изображения, которые увеличивают детализацию и контрастность картинки, снижают уровень шумов и выдают четкое изображение на всем диапазоне температур от -50 до +50. Чувствительность устройства — на уровне 35 милликельвина. По своим тактико-техническим характеристикам устройство превосходит российские и многие зарубежные аналоги», — подчеркнул генеральный директор KARNEEV SYSTEMS Дмитрий Карнеев.

© www.karneev.com

Для наблюдения за движущимися объектами разработчики интегрировали комплекс в десктоп-программное обеспечение, а также реализовали функции отображения измерения расстояния до объекта наблюдения.

Как правило, поворотные камеры управляются вручную с помощью джойстика. Это не очень удобно, поскольку требует внимания и времени оператора. В комплексе KARNEEV KS M-230 камера самостоятельно следит за перемещениями объектов. Это значительно повышает эффективность работы системы: оператор может наблюдать за происходящим и одновременно связываться с коллегами, открывать изображения на других камерах или предпринимать другие предусмотренные протоколом действия.

Трансляция изображений ведется в формате FULL HD. Информация с видеокамеры и тепловизора выводится на отдельные мониторы. Работа с данными и системой ведется в приложении, установленном на отказоустойчивом сервере.

По словам разработчиков, комплекс KARNEEV KS M-230 обладает повышенной производительностью и отказоустойчивостью. Он предназначен для использования на промышленных объектах критически важной инфраструктуры, которые зачастую обладают большой территорией и расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов. В создание комплекса KARNEEV инвестировал порядка 100 тыс. долларов США.

Разработкой уже заинтересовались атомные, нефтегазовые структуры и морские и аэропорты. Первые поставки систем на объекты заказчиков запланированы на конец 2021 года.

Справка

KARNEEV — российский производитель, интегратор и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования. Специализация компании — создание тепловизионных комплексов, оптико-механических систем и комплексных систем безопасности. Пул клиентов KARNEEV — коммерческие и государственные заказчики. Разработки компании востребованы в России, странах СНГ, Европы, Азии, Африки и Южной Америке.