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Армия и Флот

«Уралтрансмаш» поставил Минобороны РФ новые гаубицы «Мста-С»

 © rostec.ru

Предприятие «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» в рамках выполнения гособоронзаказа изготовило и поставило Минобороны РФ новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Обязательства были исполнены в сроки, установленные контрактом.

«При создании 2С19М2 „Мста-С“ были улучшены прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения, введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — сообщил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Самоходная гаубица 2С19М2 — современная боевая машина, во время разработки которой особое внимание уделялось работе по улучшению тактико-технических характеристик и увеличению надежности установки. Изделие полностью укомплектовано возимым ЗИП и принято военным представительством.
Источник: https://rostec.ru/news/uraltransmas...inoborony-rf-novye-gaubitsy-msta-s/

2С19М2 «Мста-С», «Уралтрансмаш» , «Уралвагонзавод»
  • Нет аватара Argonaft
    10.11.2113:20:40

    Странно, что не Коалиция… Или поставляют из задела, который уже был готов?

    #1242712
    • Нет аватара Kramer
      10.11.2113:56:40

      А Коалиция разве уже изготавливается серийно и поставляется в войска?

      #1242719
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