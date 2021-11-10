В Москве запущено производство планшетов и сканеров для считывания штрих-кодов

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Компания «ВКО Символ» организовала в Москве серийный выпуск оборудования для нанесения и машинного считывания штрих-кодов на различных изделиях. Ранее подобная продукция в России не производилась.

Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей. Маркирующее оборудование будет использоваться, в том числе в рамках национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Предприятие наладило выпуск автоматизированных маркирующих аппаратов, сканеров, терминалов сбора данных и планшетов со считывающим модулем. Объём производства составляет 1 500 сканеров, 300 планшетов и 300 терминалов в месяц.

Считывающие устройства предназначены как для внутрипроизводственной прослеживаемости, так и для работы вне помещения, например, при контроле инфраструктуры. Специально для работы в суровых погодных условиях дисплеи планшетов имеют повышенную яркость и сенсорную панель резистивного типа для работы в перчатках, а корпус — защиту от пыли и влаги.

Отечественные металлургические и машиностроительные предприятия были вынуждены закупать маркирующие и считывающие устройства в Китае, США и странах Европы. Ожидается, что с запуском нового производства доля зарубежных производителей на российском рынке этой продукции снизится до 40%.

В оборудовании используется программное обеспечение собственной разработки «ВКО «Символ»: автоматизированная система идентификации, прослеживаемости и аналитики (АСИПА) и системное управление маркированием (СУМ) для отслеживания деталей в производстве.

Для маркирования изделий компания разработала и запатентовала оригинальный метод прямого маркирования с использованием флуоресцентной композиции. Такая маркировка обеспечивает надежное считывание информации с изделий различной формы поверхности, обладает высокой контрастностью, стойкостью к внешним воздействиям, а также является верификатором подлинности изделий. Эта технология не имеет аналогов в России и мире.

«Поддержка Фонда развития промышленности позволила разработать, подготовить и наладить отечественное серийное производство оборудования для развития экономики России в рамках задачи импортозамещения. Оборудование и программные продукты «ВКО Символ» обладают конкурентоспособностью по отношению к импортным аналогам и выступают важным структурным элементом в процессах цифровизации российской экономики», — рассказал генеральный директор ООО «ВКО Символ» Алексей Лежнев.