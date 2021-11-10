В Росатоме изготовлена первая партия уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР

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На Сибирском химическом комбинате в Северске Томской области (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовлена и прошла приемку первая партия уран-плутониевого РЕМИКС-топлива для реакторов ВВЭР-1000.

Твэлы в тепловыделяющих сборках вместо традиционного обогащенного урана заполнены уран-плутониевыми топливными таблетками. Сами сборки исполнены в виде стандартной конструкции ТВС-2М. Таблетки РЕМИКС-топлива изготовлены Горнохимическим комбинатом Росатома в Железногорске Красноярского края (ФГУП «ГХК»).

Изготовленная партия РЕМИКС-топлива должна пройти полный цикл опытно-промышленной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000. Ранее в 2021 году на Балаковской АЭС завершилась эксплуатация трех опытных ТВС, каждая из которых содержала по шесть РЕМИКС-твэлов. Подобная программа полностью соответствует мировой практике разработки и внедрения инновационного ядерного топлива, когда сперва в реактор загружаются несколько опытных ТВС с экспериментальными твэлами (так называемая программа LTR — lead test rods), на следующем этапе — несколько кассет, целиком состоящих из твэлов нового образца (LTA — lead test assemblies).

«Программа LTR на Балаковской АЭС успешно завершилась в 2021 году, впереди — послереакторные исследования облученных твэлов. При этом эксплуатация шести полноценных ТВС на базе РЕМИКС-топлива даст нам больше информации с точки зрения поведения этого топлива в активной зоне, его влияния на физику реактора.

Мы сможем получить необходимые данные для лицензирования полных перегрузок активной зоны РЕМИКС-топливом, а также необходимый референтный опыт для коммерциализации и более широкого внедрения этого продукта», — прокомментировал вице-президент АО «ТВЭЛ» по научно-технической деятельности и качеству Александр Угрюмов.

Для справки:

РЕМИКС-топливо (REMIX — regenerated mixture) — инновационная российская разработка, предполагающая создание топливной композиции из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС) для РЕМИКС-топливо характерно более низкое содержание плутония. Его нейтронный спектр не отличается от стандартного топлива с обогащенным ураном, поэтому поведение топлива в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны.

Возможно использование этого типа топлива для легководных тепловых реакторов. Это позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения. Стратегическая задача перспективного внедрения РЕМИКС-топлива — многократный рецикл получаемых после переработки ОЯТ урана и плутония в реакторах на тепловых нейтронах.