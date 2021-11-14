В Подмосковье на Коломенский завод поступило новое оборудование

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На Коломенский завод поступило новое оборудование. Его уже используют в изготовлении продукции, как сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, на новом участке цеха топливных систем установлили комплекс современного оборудования для изготовления компонентов топливной аппаратуры — высокотехнологичные станки с числовым программным управлением. Они предназначены для комплексной обработки деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей всех типов.

Техническое перевооружение производства на Коломенском заводе проходит в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на период с 2018 по 2022 год. Общий объем инвестиций составляет около 12 млрд рублей, 3,7 млрд рублей из них направлено на реализацию инвестпрограммы в этом году.

В числе нового оборудования станок для шлифования деталей среднего размера в единичном и серийном производстве. Он может быть автоматизирован и, в частности, подходит для применения в инструментальной промышленности и точной механике. Три шлифовальных круга обеспечивают возможность более индивидуальной и быстрой обработки детали — комплексной обработки экстракласса.

Как отмечают на Коломзаводе, если раньше шлифовка одной детали занимала часы, то с оборудованной линией время сократилось до нескольких минут. Таким образом, один станок за сутки может отшлифовать около 200 деталей, что в разы увеличивает объем выпускаемой продукции.