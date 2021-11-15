На самом востоке БАМа возводится второй путь к Тихому океану

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Железнодорожники прокладывают второй путь на отрезке Эльдиган — Тудур, чтобы увеличить объемы движения на востоке Байкало-Амурской магистрали на линии Комсомольск — Советская Гавань. Этот участок БАМа расположен в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта между нижним Амуром и Татарским проливом.

Железная дорога здесь пересекает несколько возвышенностей и притоки Амура. Главная цель строителей — не только построить второй путь, но и спрямить очень сложный профиль участка, ведь значительное количество кривых малого радиуса ограничивает возможность вождения тяжеловесных длинных поездов.

Чтобы увеличить объемы движения на 48 пар грузовых поездов в сутки, строители прокладывают второй путь, идущий параллельно однопутному БАМу. На перегоне строятся 4 больших моста длиной от 114 до 428 метров. Самый протяженный на 67 км — через реку Правый Эльдиган. Его длина составит 428 метров, он будет смонтирован из 12 пролетов. Высота русловой опоры — 25 метров. Для монтажа опор было забито 120 буронабивных свай.

В ходе строительства оборудуются выемки и земляного полотна объемом в несколько миллионов кубометров грунта, монтируются водопропускные трубы. Такое количество искусственных сооружений связано с тем, что в этой местности проходит много горных ручьев, которые при сильных дождях могут за считанные часы превратиться в полноводные реки. Поэтому мосты и трубы строятся с учетом этих особенностей местных рек и ручьев.Общая длина нового пути превысит 10 километров.

Чтобы построить практически с чистого листа двухпутный перегон механизаторы должны переработать почти 5 миллионов кубометров грунта. Львиная доля — это разработка выемок в отрогах Сихотэ-Алинского хребта, которые позволят спрямить участок с большим количеством кривых малого радиуса.По количеству крупных искусственных сооружений участок Эльдиган — Тудур является сложнейшим на линии Комсомольск — Советская Гавань.

На строительных площадках одновременно задействовано более 300 человек и 100 единиц техники. Сегодня это один из крупнейших объектов на Дальневосточной железной дороги по объемам работ и инвестициям. Открытие движения по двухпутному перегону Эльдиган — Тудур запланировано на декабрь 2021 года. Благодаря реконструкции линии Комсомольск — Совгавань ежегодно наращиваются перевозки в адрес морских терминалов Хабаровского края. В результате строительства сплошного второго пути провозная способность линии возрастёт до 140 млн тонн.