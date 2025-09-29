Открыто движение на новом участке БАМа
На перегоне Кычыранкы — Чебангда в Хабаровском крае открыто движение поездов по второму пути. Данный участок БАМа пересекает большое количество ручьёв, логов и реки Чабыгда и Кычыранкы.
Для защиты железнодорожной инфраструктуры от воды были оборудованы кюветы и бермы, возведено шесть мостов и семь водопропускных труб. В процессе работ переработали более 430 тысяч кубометров грунта.
За время строительства уложили почти 13 километров новых путей, установили шесть стрелочных переводов и проложили свыше 140 километров кабельных линий.
Обновлённый перегон относится к линии Февральск — Новый Ургал. Благодаря модернизации значительно повысится провозная способность данного участка БАМа.
Комментарии 0