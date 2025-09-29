MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 26
Kотенко Cергей Дорожное строительство

Открыто движение на новом участке БАМа

© gudok.ru

На перегоне Кычыранкы — Чебангда в Хабаровском крае открыто движение поездов по второму пути. Данный участок БАМа пересекает большое количество ручьёв, логов и реки Чабыгда и Кычыранкы.

Для защиты железнодорожной инфраструктуры от воды были оборудованы кюветы и бермы, возведено шесть мостов и семь водопропускных труб. В процессе работ переработали более 430 тысяч кубометров грунта.

За время строительства уложили почти 13 километров новых путей, установили шесть стрелочных переводов и проложили свыше 140 километров кабельных линий.

Обновлённый перегон относится к линии Февральск — Новый Ургал. Благодаря модернизации значительно повысится провозная способность данного участка БАМа.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: gudok.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт