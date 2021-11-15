В Петрозаводске открылась новая школа

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Самая большая школа в Карелии для 1350 учащихся открылась 15 ноября в одном из крупных быстроразвивающихся районов карельской столицы. Накануне открытия на школе установили памятную доску — здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272 стрелковой дивизии сражались за Петрозаводск. Улица Оборонная, где расположено здание новой образовательной организации, названа в память о тех исторических событиях.

Трёхэтажная школа площадью почти 34 тысячи м2 состоит из четырёх блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна.

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В здании размещается большая столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц на 150 мест. Оборудовано пять спортивных залов. Всё, что нужно для обучения, есть в современной библиотеке с мультимедийными возможностями. Для занятий музыкой оборудован уникальный кабинет с хорошей звукоизоляцией, зоной для хора, современным оснащением. В медицинском блоке предусмотрена стоматологическая установка. Также на территории школы оборудован стадион с беговой дорожкой, площадки для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, а также игровые зоны для учеников начальной школы. Есть оснащённая зона для обучения ребят правилам дорожного движения.

По нацпроекту «Образование» в республике возводят ещё три современных школы — в Прионежском поселке Деревянка (200 мест), в Медвежьегорске (1100 мест) и Кеми (1200 мест). Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас проект здания находится на экспертизе.

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