Как устроен новый двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» проекта CNF19M
В 2017 году Невский ССЗ в кооперации с верфью Kuzey Star начал строительство двух двухтопливных паромов обновленного проекта CNF19M для ФГУП «Росморпорт». Как устроен паром CNF19M, в чем особенности проекта и как шло строительство судов в новом большом материале «Медиапалубы» по ссылке — https://paluba.media/news/14381
Заказчик уже принял головное судно «Маршал Рокоссовский», первое серийное сейчас достраивается и к февралю 2022 года должно выйти в работу. Суда технически очень интересные, они существенно отличаются от паромов CNF05, что сейчас работают на линии Усть-Луга-Балтийск.
В конце августа этого года правительство пошло навстречу и выделило более 2,5 млрд рублей на завершение второго парома серии «Генерал Черняховский». Выделенное финансирование пойдет на проведение работ по окраске судна, монтажу его механизмов, оборудования и трубопроводных систем. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год
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16.11.2110:10:58