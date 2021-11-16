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Судостроение и судоходство

Как устроен новый двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» проекта CNF19M

В 2017 году Невский ССЗ в кооперации с верфью Kuzey Star начал строительство двух двухтопливных паромов обновленного проекта CNF19M для ФГУП «Росморпорт». Как устроен паром CNF19M, в чем особенности проекта и как шло строительство судов в новом большом материале «Медиапалубы» по ссылке — https://paluba.media/news/14381

 © paluba.media

Заказчик уже принял головное судно «Маршал Рокоссовский», первое серийное сейчас достраивается и к февралю 2022 года должно выйти в работу. Суда технически очень интересные, они существенно отличаются от паромов CNF05, что сейчас работают на линии Усть-Луга-Балтийск.

 © paluba.media

В конце августа этого года правительство пошло навстречу и выделило более 2,5 млрд рублей на завершение второго парома серии «Генерал Черняховский». Выделенное финансирование пойдет на проведение работ по окраске судна, монтажу его механизмов, оборудования и трубопроводных систем. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год
Источник: https://paluba.media/

Проект CNF19M, Паром, Маршал Рокоссовский, Генерал Черняховский, Невский ССЗ
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.11.2110:10:58

    А в чём смысл вашего сообщения? В заголовке «Как устроен…» — в тексте ссылка на сайт, где это написано.

    Вы или напишите, «как устроен…» или определитесь, что вы хотите сообщить конкретное.

    #1243025
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