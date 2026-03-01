Танкеры пр. 23130 «Василий Никитин» и «Инженер-адмирал Котов» для ВМФ РФ в достройке на Невском ССЗ
Новые фотографии двух новейших средних морских танкеров проекта 23130 разработки ЗАО «Спецсудопроект» «Василий Никитин» и «Инженер-адмирал Котов» для ВМФ РФ в достройке на Невском ССЗ.
Первый построенный по проекту 23130 корабль «Академик Пашин» находится в составе вспомогательного флота ВМФ РФ с 21 января 2020 года.
Первый серийный морской танкер «Василий Никитин» спущен на воду 6 октября 2023 года в Шлиссельбурге на Невском ССЗ.
Вспомогательные суда дедвейтом 9000 тонн, длиной 130 метров, дальностю плавания до 8000 миль, автономностью 60 суток были созданы по проекту ЗАО «Спецсудопроект» из Санкт-Петербурга.
Контракт на постройку среднего морского танкера проекта 23130 был подписан 1 ноября 2013 года. Всего планируется построить пять серийных танкеров.
Танкер проекта 23130 предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды, перевозки сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.
Танкер — снабженец способен выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0