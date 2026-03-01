Новые фотографии двух новейших средних морских танкеров проекта 23130 разработки ЗАО «Спецсудопроект» «Василий Никитин» и «Инженер-адмирал Котов» для ВМФ РФ в достройке на Невском ССЗ.

Первый построенный по проекту 23130 корабль «Академик Пашин» находится в составе вспомогательного флота ВМФ РФ с 21 января 2020 года.

Первый серийный морской танкер «Василий Никитин» спущен на воду 6 октября 2023 года в Шлиссельбурге на Невском ССЗ.

Вспомогательные суда дедвейтом 9000 тонн, длиной 130 метров, дальностю плавания до 8000 миль, автономностью 60 суток были созданы по проекту ЗАО «Спецсудопроект» из Санкт-Петербурга.

Контракт на постройку среднего морского танкера проекта 23130 был подписан 1 ноября 2013 года. Всего планируется построить пять серийных танкеров.

Танкер проекта 23130 предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды, перевозки сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

Танкер — снабженец способен выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.