Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания

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16 ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику до конца текущего года.