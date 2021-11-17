Разработка «ПО Химцентр» по огнезащите строительных конструкций объектов нефтегазового комплекса

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Объекты нефтегазодобычи и переработки относятся к объектам повышенной пожарной опасности, так как большое количество легковоспламеняющихся веществ создают высокую пожарную нагрузку. Развитие пожара, связанного с горением жидких или газообразных углеводородов характеризуются быстрым нарастанием температуры, высокими значениями температуры пламени. В таких условиях обрушение конструкций без огнезащитной обработки происходит уже через 5-7 минут после начала активной фазы пожара.

Для пассивной огнезащиты строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях риска возникновения углеводородного пожара, разработаны и сертифицированы ряд огнезащитных составов, как правило, это материалы на основе эпоксидных смол. Подобные составы отличаются высокой огнезащитной эффективностью, прочностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред и климатических факторов, однако при этом имеют ряд недостатков, основные из которых это высокая стоимость материалов, узкий температурный диапазон нанесения состава на конструкции.

Текущая ситуация на рынке огнезащитных материалов требует поиска новых решений направленных на снижение стоимости материалов для пассивной огнезащиты строительных объектов и повышения их огнезащитной эффективности. Одним из перспективных направлений является дальнейшее развитие материалов на основе облегченных бетонов.

Для строительных составов, используемых для противопожарной защиты, важное значение имеет время, в течение которого он выдерживает высокие температуры во время пожара без разрушения, и максимальные температуры, под действием которых конструкция, выполненная с использованием таких составов, сохраняет свою целостность. Как правило, строительные составы, изготовленные с использованием обычных цементов, выдерживают температурное воздействие до 9000С, после чего состав становится хрупким, начинается разрушение покрытия. При этом, температура в 10000С достигается менее чем через 10 минут с начала испытаний. Известны ряд составов строительных растворов, сохраняющих прочность при температуре 1250-14000С, на основе высокоглиноземистых цементов, однако, технология производства таких цементов ресурсоемкая и, как следствие, составы, получаемые с использованием такого сырья, дорогие. Известны также составы на основе цемента, кальцита, слюды и вспученного перлита, недостатком таких составов является низкая огнестойкость.

Специалистами новосибирской компании ООО «ПО Химцентр» с учетом приведенных выше требований разработан и внедрен в производство огнезащитный штукатурный состав на основе вспученного вермикулита и портландцемента, а также ряда добавок, обеспечивающий высокую огнезащитную эффективность, устойчивость к воздействию высоких температур. Состав прошел сертификационные испытания в режиме углеводородного пожара и подтвердил заявленные показатели огнезащитной эффективности.

Огнезащитное покрытие может эксплуатироваться при температуре от -600С до +800С и относительной влажности воздуха до 100%, в помещениях и в условиях открытой атмосферы, является негорючим материалом. Отличается низким расходом, малой нагрузкой на строительные конструкции, так как плотность сухого покрытия составляет 0,33 кг/м2 на 1 миллиметр толщины. Функциональные добавки, включенный в состав обеспечивают высокую трещиностойкость сформированного покрытия, устойчивость к умеренным вибронагрузкам, высокую адгезию к защищаемой поверхности. Срок службы покрытия составляет не менее 50 лет (внутри помещения). Стоимость огнезащитного состава при этом значительно ниже, чем у аналогичных материалов на основе эпоксидных смол.

Штукатурный состав выдержал международную конкуренцию и был выбран в качестве основного материала огнезащиты стальных конструкций на нефтеперерабатывающем заводе в городе Панчево (Сербия).