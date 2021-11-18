В АО «ПО ЭХЗ» введена четвертая в 2021 году очередь газовых центрифуг нового поколения

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В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Зеленогорске Красноярского края) в установленные сроки состоялся пуск четвертой в 2021 году очереди газовых центрифуг (ГЦ) нового поколения.

До конца 2021 года будут переоснащены новым оборудованием в общей сложности пять очередей ГЦ. Секции основного технологического оборудования с ГЦ последнего поколения вводятся на ЭХЗ начиная с весны 2019 года — в рамках программы модернизации производственных мощностей в Топливном дивизионе с поэтапной заменой ГЦ предыдущих поколений.

«Высокие темпы и качество работ, ритмичное выполнение годового задания по обновлению газоразделительного оборудования цеха обогащения урана в запланированные сроки и без остановки работы соседних секций связано с широким применением принципов и инструментов Производственной системы Росатома практически на всех этапах — от демонтажа устаревших агрегатов до пуска секций с новыми ГЦ», — отметил заместитель генерального директора по производству АО «ПО ЭХЗ» Ринат Асадулин.

Новые центрифуги поставляются на ЭХЗ машиностроительными предприятиями Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» — ПАО «КМЗ» (г. Ковров, Владимирская область) и ООО «НПО «Центротех» (г. Новоуральск, Свердловская область).

Проект «Повышение эффективности процесса монтажа и ввода в эксплуатацию блоков ГЦ», в который вовлечены многие подразделения предприятия и организации-подрядчики, получил высокую оценку на ежегодном конкурсе предложений по улучшению и проектов по развитию Производственной системы Росатома (ПСР). Данный ПСР-проект, реализуемый под руководством генерального директора АО «ПО ЭХЗ» Сергея Филимонова, занял второе место на дивизиональном этапе конкурса и далее будет представлен на уровне отрасли.

Справка:

О «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей — 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.