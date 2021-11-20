На Костромском СМЗ сдано в эксплуатацию новое промерное судно проекта 3330

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На Костромском судомеханическом заводе подписан акт приемки построенного на предприятии промерного теплохода «Промерный 9». Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судно построено в соответствии с госконтрактом.по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФГБУ «Канал имени Москвы» в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры федерального проекта «Внутренние водные пути». Теплоход оснащен современными автоматизированными гидрографическими (промерными) комплексами. Среди преимуществ данного комплекса — высокая скорость и точность промера, сплошная съемка дна акваторий (сканирование), возможность создания 3D-модели рельефа акваторий, расчета и контроля объемов дноуглубительных работ. Комплекс позволяет выполнять промеры (траление) судового хода глубиной 4 м и шириной 85 м.

Промерное судно проекта 3330 — справка

Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»

Назначение — проведение промерных работ при гидрографических изысканиях.

Длина — 18,1 м,

Ширина — 3,2 м,

Водоизмещение — 17,3 т В

ысота борта на миделе — 0,95 м,

Осадка — 0,5 м,

Скорость — 19 км/час К

ласс — Р мс 1,2А