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d-tatarinov 29 января 2025, 14:34 55 Судостроение и судоходство

Катер «Алмаз» проекта КС-162-01 пополнил флот Астраханского филиала «Росморпорта»

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 © www.korabel.ru

Катер построен в 2024 году на производственных мощностях АО «Костромской судомеханический завод».

Катер стал 10-м служебно-разъездным судном Астраханского филиала и 49-м судном в составе всего флота филиала.

«Алмаз» представляет собой стальное однопалубное судно с носовым расположением надстройки. В движение его приводят два водометных движителя суммарной мощностью 458 кВт. Катер при большой вместимости имеет небольшую осадку, не превышающую 0,52 м. Это позволяет судну безопасно двигаться и маневрировать в районах с малыми глубинами, что характерно для прибрежной зоны акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Астраханский филиал планирует использовать катер «Алмаз» для доставки персонала, лоцманов, оборудования и снабжения участков и судов на акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает пресс-служба Росморпорта.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...rahanskogo_filiala_rosmorporta.html

Кострома, Костромской судомеханический завод, проект КС-162-01
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