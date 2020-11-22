На Краснодарском ЮЗТС создан уникальный станок для судостроительного предприятия

Впервые на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) изготовлено оборудование, оснащенное системой числового программного управления (ЧПУ) с подтвержденным статусом российского производителя.

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

ЧПУ был закуплен у профильного предприятия Мехатроника из г. Иваново. Но отечественная электроника — не единственная особенность произведенного оборудования. Для выполнения требований заказчика на ЮЗТС внесли ряд изменений в конструкцию своей серийной линии и переработали базовые детали. В итоге станок стал крупнее и диаметр устанавливаемой заготовки увеличился до двух метров. Станок также оснащён передовым набором опций — специальной шестикулачковой планшайбой, автоматической системой измерения инструмента и детали, угловой фрезерной головкой, системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости через центр осевого инструмента.

Проверка геометрии карусельного центра серии "А", сборочный цех ЮЗТС © vk.com

Система ЧПУ "Мехатроника" © vk.com

Оборудование изготовлено по заказу Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», на котором сейчас проводится техническое перевооружение.

В настоящий момент в производстве находятся ещё четыре аналогичные машины. В том числе второй карусельный центр для крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов», первый станок был отгружен в сентябре текущего года. В настоящий момент ведётся механическая обработка основных базовых узлов станка. На видео представлена обработка планшайбы обрабатывающего центра серии «А» на токарно-фрезерно-расточном центре серии «V» Gantry Machine, см. по ссылке ©Видео с youtube.com

ЮЗТС был основан пять лет назад на базе легендарного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров. Продукция завода востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию. Предприятие сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом.