ОДК поставило ГТУ на Уренгойское газовое месторождение

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АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) поставило три комплекта газотурбинных установок ГТУ-10П для Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Это технологическое оборудование предназначено для поддержания необходимого давления при подготовке и подаче газа в газотранспортную систему.

В настоящее время на дожимных компрессорных станциях Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения эксплуатируются 24 газотурбинные установки мощностью 10 МВт пермского производства. Наработка лидерной ГТУ превысила 64 тысячи часов. Добычу на месторождении ведет ООО «Газпром добыча Уренгой».

«Сегодня на объектах Газпрома и других наших заказчиков эксплуатируется порядка 130 ГТУ-10П. Суммарная наработка парка этих двигателей составляет 2,5 млн часов. Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность машин, это „сердце“ дожимных компрессорных станций. Без них не обойтись на станциях подземного хранения газа и при подготовке газа для подачи в газотранспортную систему с месторождений. Мы постоянно ведем работу по совершенствованию характеристик ГТУ-10П и планируем в ближайшие годы сохранить и нарастить объемы производства ГТУ данной мощности», — отметил исполнительный директор АО «ОДК-Пермские моторы"Сергей Харин.