«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 20 троллейбусов «Адмирал» в Красноярск

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») завершила поставку в Красноярск 20 низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281».

«Безусловно, мы очень гордимся, что принимаем активное участие в обновлении не только трамвайного, но и троллейбусного парка такого замечательного города. И, конечно, чувствуем огромную ответственность. Каждый сотрудник „ПК ТС“ прилагает максимум усилий, чтобы поездки в нашем транспорте всегда были максимально комфортными и безопасными для пассажиров и дарили им только положительные эмоции», — комментирует президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Поставка электротранспорта осуществлялась в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Красноярский край стал пятнадцатым регионом страны, закупившим продукцию «ПК ТС».

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые системы климат-контроля.

«Адмирал 6281» — полностью низкопольный и имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.

Троллейбусы «Адмирал 6281» произведены в Саратовской области на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит в «ПК ТС»).