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Судостроение и судоходство

Головной атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания

 © www.aoosk.ru

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» постройки Балтийского завода (входит в ОСК) вышел в акваторию Финского залива для прохождения приёмно-сдаточных испытаний.

В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведёт проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода.

Ожидается, что после завершения испытаний атомоход «Арктика» приступит к работе на Северном морском пути. Универсальный атомный ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...dokol-arktika-vyshel-na-ispytaniya/

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ледокол «Арктика», судно проекта 22220
  • Kolyda Kolyda
    24.11.2113:47:53

    Ура! Ура! Ура! Уже два новых атомных ледокола есть у России! Удачи им!

    #1243532
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