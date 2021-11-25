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В Орле завершили благоустройство площади им. Маршала Жукова. Работы выполнялись ООО «ТехСпецКомплект». Финансирование проекта из областного бюджета составило более 71 млн рублей.

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На площади установлен бюст маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Подрядчик выложил тротуарную плитку, установил пешеходные ограждения. Также нанесены дорожная разметка и знаки. Площадь теперь располагает не только 120 упорядоченными парковочными местами для автомобилей, но и уютными местами для отдыха и прогулок пешеходов.

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В рамках благоустройства проведена система уличного освещения с установкой 52 световых опор и система водоотведения дождевых и талых вод. Установлены скамейки и урны, обустроены клумбы. Всего посажено около 600 кустарников и 134 взрослых дерева редких пород. На площади около 3 тыс. кв. метров уложили рулонный газон. Кроме того, на перекрестке ул. Тургенева, ул. Лескова и ул. Осипенко установлена новая система дорожного регулирования.

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