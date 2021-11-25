В Орле завершили благоустройство площади им. Маршала Жукова
В Орле завершили благоустройство площади им. Маршала Жукова. Работы выполнялись ООО «ТехСпецКомплект». Финансирование проекта из областного бюджета составило более 71 млн рублей.
На площади установлен бюст маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Подрядчик выложил тротуарную плитку, установил пешеходные ограждения. Также нанесены дорожная разметка и знаки. Площадь теперь располагает не только 120 упорядоченными парковочными местами для автомобилей, но и уютными местами для отдыха и прогулок пешеходов.
В рамках благоустройства проведена система уличного освещения с установкой 52 световых опор и система водоотведения дождевых и талых вод. Установлены скамейки и урны, обустроены клумбы. Всего посажено около 600 кустарников и 134 взрослых дерева редких пород. На площади около 3 тыс. кв. метров уложили рулонный газон. Кроме того, на перекрестке ул. Тургенева, ул. Лескова и ул. Осипенко установлена новая система дорожного регулирования.
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