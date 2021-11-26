В аэропорту Новый Уренгой завершена модернизация аэродрома

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На взлётно-посадочной полосе аэропорта Новый Уренгой завершён монтаж светосигнального оборудования (ССО). C учётом проведенной этим летом укладки асфальтобетона все работы по реконструкции ВПП в рамках масштабной модернизации аэродрома завершены.

По сообщению пресс-службы аэропорта, новая система ССО построена на светодиодных светосигнальных огнях с учетом температурного режима и особенностей климата Крайнего Севера. «На данный момент ни один гражданский аэропорт в России еще не имеет светосигнального оснащения, на 100% состоящего из светодиодного оборудования. Оборудование нового типа позволяет не только получить более яркое и четкое свечение на ВПП, но и снизить энергопотребление всей системы в 5-6 раз, а также увеличить его ресурс в 10 раз по сравнению с аналогичным оборудованием на галогеновых лампах», — рассказали в пресс-службе.

Помимо самой взлётной полосы, новое ССО установлено в необходимых для безопасной посадки зонах приближения и глиссады с обоих курсов. Огни глиссады (PAPI) установлены на аэродроме Нового Уренгоя впервые. Их применение позволяет экипажу выполнить точный заход на посадку визуально даже при отсутствии радиомаячной системы посадки, увеличить безопасность и точность приземления воздушного судна. Огни PAPI состоят из четырёх рядов огней, расположенных перпендикулярно ВПП, и размещены в 300 метрах от порога с каждого курса посадки.

Всего на ВПП и прилегающих к ней участках установлено 694 светосигнальных огня с белым, красным, зеленым и желтым спектром светового излучения в зависимости от их расположения. Система электропитания и управления состоит из двух новых аппаратных модулей с дистанционным управлением, укомплектованных автоматическими регуляторами яркости, а также дизель-генераторов, позволяющих безопасно завершить взлет/посадку самолёта в случае полного прекращения внешнего электроснабжения.

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Фото © Пресс-служба аэропорта Новый Уренгой

В сентябре текущего года на взлётно-посадочной полосе аэропорта была завершена укладка асфальтобетона. На ВПП длиной 2550 м и шириной 46 м уложено более 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Полотно состоит из четырёх слоёв асфальтобетона общей толщиной по полосе не менее 28 см. Проведены работы по устройству деформационных швов — всего на взлётной полосе «нарезано» и загерметизировано около 23 км деформационных швов. Строительно-монтажные работы по укладке асфальтобетона произведены за 4 месяца в условиях Крайнего Севера и без остановки операционной деятельности аэропорта — во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов.

По итогу проведения всех работ на ВПП для прохождения сертификации подготовлена и передана в Росавиацию вся необходимая документация. После прохождения проверок контролирующими организациями и получения заключения о соответствии, обновленная ВПП будет введена в эксплуатацию.