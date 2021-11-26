На Невском ССЗ заложили научно-исследовательские суда

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26 ноября на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в ОСК) состоялась церемония закладки двух научно-исследовательских судов проекта 17050 «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Пётр Моисеев».

Невский ССЗ начал строительство научно-исследовательских судов по заказу ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии». У них неограниченный район плавания, круглогодичная эксплуатация, соответствие всем международным стандартам по уровню шума и воздействию на окружающую среду. Малая шумность повысит достоверность оценки запасов водных биологических ресурсов. Возможность разворота на 360 градусов способствует маневрированию в сложных акваториях и повышению безопасности плавания в случае нештатных ситуаций.

На судне будут смонтированы лаборатории для широко спектра научных работ, в том числе предусмотрена возможность организовать дополнительные или нестандартные лаборатории со сменной комплектацией научным оборудованием, использующимся для разовых работ.