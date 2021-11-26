В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом

© most.tv

В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе за последние десять лет.

Новая школа рассчитана на 264 учащихся. Первых учеников она примет уже на следующей неделе.

Общая стоимость объекта составила около 400 млн рублей, из которых 70 млн было потрачено на закупку мебели и оборудования.

© i.mycdn.me

В школе разместились цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории — большая спортивная площадка, закуплен спортинвентарь.

Одна из главных особенностей школы — аграрный класс. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me